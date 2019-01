Zweckehe zwischen Tokio und Seoul steckt in gefährlicher Krise

Mit Müh und Not gelang es Tokio und Seoul in den vergangenen Jahren, ihre historischen und territorialen Streitereien nicht eskalieren zu lassen. Nun flammt der Konflikt zwischen den beiden wichtigsten asiatischen US-Alliierten auf. Mitten in der Nordkorea-Krise und dem US-Handelsstreit mit China droht der Zwist das ohnehin fragile Ostasien noch weiter zu destabilisieren.

Brisant ist, dass sich die Spannungen zwischen Tokio und Seoul erstmals seit Jahren auf militärischer Ebene entladen: Immer wieder kamen in den vergangenen Tagen Flugzeuge der japanischen Marine südkoreanischen Kriegsschiffen gefährlich nahe: Seoul spricht von „klarer Provokation“. Angefangen hatte der Streit im Dezember: Laut Tokio hatte ein südkoreanisches Kriegsschiff ein Verfolgungsradar auf eines seiner Marineflugzeuge gerichtet. Südkorea konterte, das Schiff sei auf der Suche nach einem abgedrifteten nordkoreanischen Fischerboot gewesen, und forderte eine Entschuldigung. Das Flugzeug sei seinem Schiff viel zu nahegekommen.

Das militärische Geplänkel streut Salz in nie verheilte Wunden: Seit Kriegsende belasten Japans Gräueltaten während der Kolonialzeit in Korea (1910–1945) die Beziehung, Tokio hat sich nach Ansicht Seouls nie richtig für die Vergangenheit entschuldigt. Besonders Verbrechen an koreanischen Mädchen und Frauen, die von Japans Soldaten als Sexsklavinnen missbraucht wurden, sorgen für Spannungen. Erst unlängst flammte der historische Streit wieder auf: Laut einem Urteil des südkoreanischen Höchstgerichts müssen japanische Firmen nun Koreaner entschädigen, die dort als Zwangsarbeiter schuften mussten. Besitztümer einer japanischen Stahlfirma wurden bereits beschlagnahmt; Tokio protestierte bei der Regierung.

Ungelöst ist zudem der Territorialstreit um eine weitgehend unbewohnte Inselgruppe im japanischen Meer, die Seoul Dokdo und Tokio Takeshima nennt.

Wie tief die Krise sitzt, zeigt sich dieser Tage. Laut japanischen Medien plant Tokio die Militärzusammenarbeit mit Seoul zu reduzieren, die Lieferung eines Helikopterträgers wurde bereits storniert. Gefährdet sei sogar die Geheimdienstkooperation. Das wäre ein herber Rückschlag für die US-Diplomatie in Asien: Vor allem der frühere US-Präsident Barack Obama hatte sich angesichts wachsender Spannungen mit Peking und Pjöngjang um eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Washington, Tokio und Seoul bemüht – und bei Streit geschlichtet.

Japan ist der neue Bösewicht

Viele Beobachter führen die neue Eskalationsstufe auch auf die fehlende Vermittlerrolle der USA zurück. Tatsächlich funktionierte die Zweckehe zwischen Tokio und Seoul dank der engen Verbindungen zu den USA. Doch US-Präsident Donald Trump vernachlässigt die Aufgabe als mächtiger Krisenmoderator. Es fehlt ihm an Personal, zudem liegt sein Fokus auf bilateralen Beziehungen. Trumps Ex-Pentagonchef James Mattis hatte die Vernachlässigung der Verbündeten offen kritisiert.

Die USA könnten dafür jetzt einen hohen Preis zahlen: Der Streit zwischen ihren Alliierten schwächt die US-Position in der Region. Profitieren wird einerseits das um internationale Anerkennung bemühte Nordkorea, das schon immer versuchte, einen Keil zwischen die US-Verbündeten zu treiben. Eine gute Gelegenheit bietet sich im März: dann will Pjöngjang mit Seoul das 100-Jahr-Jubiläum des koreanischen Anti-Japan-Widerstandes feiern. In Nordkoreas Propaganda hat Japan die USA als imperialistischer Bösewicht schon länger ersetzt. Freuen wird sich aber vor allem China: Langfristiges Ziel Pekings ist, die USA aus Ostasien hinauszudrängen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)