Teheran muss auf den EU-Bypass noch warten

Wien/Teheran. Bahram Ghasemi war ganz offensichtlich um Gelassenheit bemüht, aber dafür ist die Causa doch zu gewichtig. So sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums während der wöchentlichen Pressekonferenz zwar, dass Teheran auf die finanzielle Zweckgesellschaft zur Erleichterung der Geschäfte mit Europa weder gewartet habe noch darauf pochen werde. Aber nur, um kurz danach Unmut über die Verschiebung ebenjener Zweckgesellschaft auszudrücken. Denn die Zeit drängt in der krisengeschüttelten Islamischen Republik.

Seit die US-Regierung im vergangenen November ihre umfassenden Sanktionen wieder aufgenommen hat, ringen die europäischen Länder um eine Lösung, die Geschäfte mit dem Iran fortsetzen – und den Wiener Atomdeal retten zu können. Zuvor hatten die USA nicht nur das von ihr mitverhandelte Abkommen aufgekündigt und Sanktionen verhängt, die auch nicht amerikanische Unternehmen treffen: Wer weiter mit dem Iran Handel treibt, für den soll sich der US-Markt schließen. Das hatte einen Exodus europäischer Unternehmen aus dem Iran zur Folge. Seit Monaten arbeiten die EU-3 (Frankreich, Großbritannien, Deutschland), die am Wiener Atomabkommen beteiligt waren, an der Zweckgemeinschaft. Der Rahmenplan stehe bereits, wie der deutsche Außenminister, Heiko Maas, in Brüssel sagte.

Doch die für Montag erwartete offizielle Erklärung blieb aus. Iranische Medien berichten, dass EU-interne Unstimmigkeiten die Zweckgemeinschaft zumindest bis Februar verschoben hätten. So habe Spanien schwere Bedenken über die iranische Intervention im zermürbenden Bürgerkrieg in Jemen geäußert. Auch Italien wehre sich noch gegen die Zweckgemeinschaft. Bei den Verhandlungen waren jedoch nur Deutschland, Großbritannien und Frankreich beteiligt – woran es zu Beginn der Woche noch hakte, drang zunächst nicht nach außen.

Was will die EU mit dieser Idee bewirken? Angedacht ist ein alternatives Zahlungssystem, das sogenannte Special Purpose Vehicle (SVP), das wie eine Clearinggesellschaft funktionieren soll. Europäische Unternehmen wickeln also ihre Geschäfte mit Teheran über das SVP ab, hier werden sie auch gegengerechnet. Das heißt, dass direkte Zahlungen gar nicht geplant sind, es ist eine Art Tauschgeschäft. Beteiligt an der Zweckgemeinschaft sind zunächst Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Eine Registrierung des SVP in Frankreich – Straßburg ist eine Möglichkeit – erscheint derzeit als wahrscheinlich, London und Berlin dürften die Mitfinanzierung sichern.

Mit ihrer Initiative konterkarieren die Europäer den Alleingang der USA im Iran. In Washington ist man wenig erfreut über die jüngsten Pläne, eine entsprechende Antwort ist daher wahrscheinlich. Die USA fürchten angeblich, dass das SVP die Swift-Transaktionen untergraben oder gar ersetzen könnte. Dafür ist das europäische Modell freilich noch zu spezifisch – und muss überhaupt erst einmal funktionieren. Und letztlich entscheiden die Unternehmen, wo sie investieren, nicht die Politik. Zumindest die Schweiz kann das Modell einstweilen austesten: Bern und Teheran haben sich vergangene Woche auf eine Clearinggesellschaft geeinigt.

Raketen bleiben Streitpunkt

Das erklärte Ziel der europäischen Länder ist es, den mühsam ausverhandelten Atomdeal mit dem Iran unbedingt zu retten. Nur so, bekräftigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erneut, könne die internationale Gemeinschaft sicherstellen, dass Irans Atomprogramm nicht außer Kontrolle gerät. Bisher hat sich der Iran auch an das Abkommen gehalten, wie die Internationale Atomenergiebehörde mehrmals bestätigt hat. Doch ein Streitpunkt bleiben weiterhin die Raketen, die nicht Teil des Atomdeals sind – das war letztlich der Grund für den US-Ausstieg aus dem Programm. Zuletzt kündigte die iranische Regierung an, das Raketenprogramm ausweiten zu wollen.

Auch anderweitig stellt die Islamische Republik die EU-Länder auf eine Geduldsprobe. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Teheran Oppositionsgruppen in Ländern wie Deutschland nicht nur ausspionieren ließ, sondern wohl auch Anschläge auf sie plante. Als Antwort darauf kündigte Berlin der iranischen Mahan Air die Lande- und Startrechte auf. Darüber hinaus verhängte Brüssel Sanktionen gegen Einzelpersonen, darunter auch Diplomaten. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)