Tiroler Pater in Vatikanbehörde tritt zurück

Vatikan. Der Tiroler Pater Hermann G. (53), Abteilungsleiter in der Glaubenskongregation im Vatikan, ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung einer Ex-Ordensfrau zurückgetreten. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. G. betonte seine Unschuld und erwägt rechtliche Schritte, trete aber zurück, um der Kongregation nicht zu schaden.

Die Kongregation behandelt u. a. Fälle mutmaßlichen Missbrauchs durch Geistliche; G. war aber nicht in der zuständigen Abteilung. Die Vorwürfe erhebt Doris W., früher Mitglied der katholischen Gemeinschaft Das Werk, die unter anderem in Tirol, Vorarlberg und Wien aktiv ist. G. habe sie 2009 bei der Beichte belästigt. Er ist seit 1993 in der Glaubenskongregation und war zeitweise Seelsorger in Feldkirch. Frühere gerichtliche Ermittlungen in der Sache waren eingestellt worden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)