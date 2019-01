Taliban erlangten mehr Kontrolle in Afghanistan

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban nach einem US-Bericht ihren Einfluss und ihr Territorium weiter ausgeweitet. Zwischen Juli und Oktober 2018 habe die afghanische Regierung mindestens sieben der etwas mehr als 400 Bezirke an die Aufständischen verloren, hieß es in einem Bericht des Sonderinspektors des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR) vom Mittwoch.

Die Regierung hatte demnach noch in 53,8 Prozent der Bezirke das Sagen, die Taliban kontrollierten mindestens 12 Prozent. Die restlichen Gebiete galten im Oktober 2018 als umkämpft.

Dem SIGAR-Bericht zufolge ist die afghanische Truppenstärke geschrumpft: 3.635 Soldaten seien noch im Einsatz, das ist dem Bericht zufolge der niedrigste Stand seit 2015. Nach Angaben des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani sind seit 2014 mindestens 45.000 afghanische Sicherheitskräfte getötet worden.

Direktgespräche mit den USA

Aktuell befinden sich die USA in Verhandlungen mit den Taliban - in einer signifikanten Änderung ihrer Politik hatten die USA im vergangenen Sommer Direktgespräche mit den Taliban aufgenommen. Davor hatten sie stets gesagt, die Aufständischen sollten direkt mit der afghanischen Regierung verhandeln, ein Friedensprozess müsse unter deren Führung stattfinden.

Bei den Gesprächen geht unter anderem um einen Abzug internationaler Truppen, einen Waffenstillstand und um die Frage, wie verhindert werden kann, dass Afghanistan ein sicherer Hafen für Terroristen wird. US-Präsident Donald Trump hat sich optimistisch über die Gespräche gezeigt. Nach 18 Jahren Krieg liefen die Verhandlungen gut, schrieb Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Gespräche sollen zudem direkte Gespräche der Taliban mit der von den USA unterstützten Regierung in Kabul in die Wege leiten. Allerdings konnte der US-Delegationsleiter, Zalmay Khalilzad, den Taliban bisher nicht das Zugeständnis abringen, sich mit Kabul an den Verhandlungstisch zu setzen.

(APA/dpa)