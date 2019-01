Deutschland: Drei Flüchtlinge aus dem Irak planten Terroranschlag

Wiesbaden/Wien. Aus Silvesterböller wollten die drei Männer aus dem Irak Schwarzpulver gewinnen. Über das Internet hatten sie sich verschiedene Anleitung zum Bau eines Sprengsatzes besorgt und die nötige Zündvorrichtung in Großbritannien bestellt. Ihr Plan war, einen Terroranschlag irgendwo in Deutschland zu verüben.

Das konnten die deutschen Sicherheitsbehörden verhindern. Spezialeinheiten der Polizei schlugen gestern, Mittwoch, im Morgengrauen in der Kleinstadt Meldorf im Westen Schleswig-Holsteins zu. Sie stürmten einen Backsteinbau, in dem zwei der drei Verdächtigen eine Wohnung hatten, und nahmen dort drei Männer fest: die zwei Hauptverdächtigen, den 23 Jahre alten Shahin F. und den ebenfalls 23-jährigen Hersh F. sowie Rauf S. (36). Der Vorwurf lautet: die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Beihilfe dazu. Die drei Iraker leben seit Herbst 2015 in Deutschland und sind anerkannte Flüchtlinge. In Meldorf an der Nordseeküste dürften sie seit sechs Monaten gewohnt haben.

Gegen Ende 2018 beschlossen die Männer „fest“, einen Anschlag auszuführen, so die Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Seit Anfang Dezember beschäftigten sie sich mit den Vorbereitungsarbeiten zum Bau einer Bombe. Hilfe für ihr Vorhaben hätten sie dabei von einem Unbekannten über den verschlüsselten Messenger Telegram erhalten. In Großbritannien bestellten sie sich eine Zündvorrichtung, die nach Deutschland geschickt werden sollte. Der Zünder wurde von den britischen Sicherheitsbehörden abgefangen.

Noch keinen genauen Plan

Ende Dezember unternahmen die Männer erste Sprengversuche mit Schwarzpulver aus Silvesterböllern. Diese seien aber nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden nicht sehr professionell gewesen. Außerdem überlegten die mutmaßlichen Terroristen, bei ihrem Anschlag eine Schusswaffe einzusetzen. Diese sollte der 36 Jahre alte Helfer besorgen: Der Mann verhandelte laut Bundesanwaltschaft mit einem weiteren Verdächtigen über den Kauf einer Pistole. Angeboten bekam er eine Schusswaffe vom Typ Makarov 9 mm. Der Preis von 1200 bis 1500 Euro war ihnen aber letztlich zu hoch. Es kam zu keinem Kauf. Überlegungen stellten sie auch an, einen Anschlag mit einem Kraftfahrzeug zu verüben. Dazu hat einer der Männer seit Jahresbeginn Fahrunterricht genommen.

Mit der detaillierten Planung hatten die Männer noch nicht begonnen. Über Zeit und Ort hätten sie sich nach jetzigem Ermittlungsstand noch „keine abschließenden Gedanken gemacht“, erläuterte die Sprecherin in Karlsruhe vor Journalisten. Eine Großstadt oder die Bahn hätten sie im Visier gehabt. Als erwiesen gilt für die Bundesanwaltschaft der Bezug beider Männer zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Iraker dürften nach ihrer Festnahme angegeben haben, möglichst „viele Ungläubige töten zu wollen, aber keine Kinder“. Dafür, dass sie Mitglieder des IS waren oder im Auftrag der Terrorvereinigung agieren wollten, gibt es derzeit keine Beweise.

Siebenter Anschlag vereitelt

Auf die Spur kam man der Terrorzelle durch Hinweise des Verfassungschutzes, wohl auch aufgrund des Einschreitens der britischen Behörden: Spezialeinheiten observierten die Männer seit Anfang Dezember, teils rund um die Uhr. Ihre Handys und Computer wurden überwacht. Am Mittwoch wurden auch weitere Wohnungen in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht.

Seit Ende 2016 – seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz – hat die Polizei nun den siebenten islamistischen Anschlag vereitelt.

Chronologie Der schlimmste islamistische Anschlag in Deutschland war jener auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Damals fuhr der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri mit einem Sattelzug in die Menschenmenge. Zwölf Menschen starben, 55 weitere wurden verletzt, Amri einige Tage nach dem Attentat auf seiner Flucht in Italien erschossen. Seither wurden in Deutschland laut Polizei sieben islamistische Anschläge von den Sicherheitsbehörden verhindert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)