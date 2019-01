Donald Trump widerspricht den Geheimdiensten

Washington. Donald Trump und die Geheimdienste – eine heikle Angelegenheit: Dass der US-Präsident auf das FBI nicht gut zu sprechen ist, ist seit der Entlassung von James Comey als FBI-Direktor im Mai 2017 ein offenes Geheimnis. Und dass US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats viele Dinge anders als das Weiße Haus sieht, pfeifen die Spatzen in Washington seit eh und je von den Dächern. So stellte Coats nach dem Treffen Trumps mit Wladimir Putin im Sommer klar, dass Russland sehr wohl die Wahlen 2016 beeinflusst habe und dies auch in Zukunft versuchen werde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)