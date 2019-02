Die Islamische Revolution und ihre frustrierten Kinder

Kairo/Teheran. „Nichts“, knurrte der Ayatollah. Was er empfinde, wollte ein Journalist an Bord von Ruhollah Khomeini wissen, als der Jumbojet am 1. Februar 1979 seinen Anflug auf Teheran begann. 14 Jahre hatte der schiitische Kleriker und unbeugsame Schah-Gegner im Exil gelebt, zuletzt in Paris. Um 9.27 Uhr landete der 76-Jährige auf dem Flughafen der iranischen Hauptstadt, ein Ereignis, das das Machtgefüge des Nahen und Mittleren Ostens in den folgenden 40 Jahren völlig umkrempeln sollte. Auch am Boden verzog der betagte Imam mit dem schwarzen Turban und dem weißen Bart zunächst keine Miene, als er stumm und in sich gekehrt an der Hand des Air-France-Piloten die Gangway herunterschritt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)