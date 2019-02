Bekenntnis Trumps: „Ich liebe diesen Job“

Wien/Washington. Die Hassliebe Donald Trumps zur „New York Times“ ist legendär. Keine Zeitung verteufelt er via Twitter so vehement wie das Weltblatt aus seiner Heimatstadt, das seinen Finanzgeschäften akribisch nachgespürt hat – und doch sehnt er sich nach der Anerkennung der „Times“. Nachdem Herausgeber Arthur Ochs Sulzberger eine Einladung zum Dinner samt Hintergrundgespräch ausgeschlagen hatte, gewährte der US-Präsident dem Blatt ein Interview im Oval Office, in dem er vor der jährlichen „Rede zur Lage der Nation“ am Dienstag Einblick in sein Denken gab.

Er bekräftigte, an der Errichtung eines Grenzwalls zu Mexiko festzuhalten – und sei es anhand einer Notverordnung. Die Verhandlungen mit den Demokraten über Finanzmittel für den Grenzschutz seien bisher „Zeitverschwendung“ gewesen, sagte er. Und es deutet auch nichts darauf hin, dass sich dies bis in zwei Wochen – dem Auslaufen einer Frist für einen weiteren drohenden „Shutdown“ – ändern werde.

„Ich habe in diesem Job massenhaft Geld verloren“, bekennt der Milliardär. Trotz der Ermittlungen Robert Muellers in der Russland-Connection – er sei nicht im Visier, behauptet Trump; trotz des permanenten Störfeuers und der Turbulenzen – der Senat sprach sich nun gegen einen raschen Abzug der US-Truppen aus Syrien und Afghanistan aus: Trotz all dem betont Trump: „Ich liebe diesen Job.“ Und er denkt nicht daran, ihn den Demokraten kampflos zu überlassen. (vier)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)