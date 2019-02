Venezuela: Maduros Stunde hat geschlagen

Der unter starkem internationalem Druck stehende venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat vorgezogene Wahlen angekündigt. Die nächsten Parlamentswahlen sollten noch 2019 abgehalten werden.



Nicht nur deshalb tickt die Uhr für Nicolás Maduro hörbar. Auf den Straßen, wenn die Demonstranten skandieren: „Ja, es geht!“. Und nachts, wenn die Armenviertel vibrieren in dem Kugelhagel, mit dem die Spezialpolizei den Aufstand eindämmen will. Man kann die Zeiger dieser Uhr aber auch sehen. Am Montag landete auf dem internationalen Airport Maiquetía bei Caracas eine Großraummaschine aus Moskau und entschwand am Donnerstag auch wieder dorthin, mit doppelter Besatzung, aber ohne Passagiere. Im roten Rumpf soll ein Teil des nationalen Goldschatzes entschwebt sein, denunzierte der Abgeordnete José Guerra. Er dürfte gute Quellen in der Zentralbank haben, denn er war einst ihr Chef.



Das Gold entschwand. Zuvor hatte ein anderes russisches Flugzeug drei Tonnen Gold an den Arabischen Golf expediert. Insgesamt haben die Emirs in Abu Dhabi mindestens 15 Tonnen bestellt und in Dollars bezahlt, manche Quellen behaupten gar, es seien 30.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)