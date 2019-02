Zuspruch für Guaidó von Kurz

Wien. „Ich hatte ein sehr gutes Telefongespräch mit Präsident Guaidó“, schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Twitter. „Er hat unsere volle Unterstützung, um die Demokratie in Venezuela wiederherzustellen.“ So nannte Kurz den selbst ernannten Interimspräsidenten, Juan Guaidó, nicht nur Präsident, sondern warnte auch den umstrittenen Staatschef, Nicolás Maduro. „Sollte Maduro sich nicht an die Aufforderung der EU halten, eine freie und faire Präsidentschaftswahl abzuhalten, werden wir Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.“

Das von Kurz erwähnte Ultimatum lief am Sonntag aus, doch Maduro will von einer Präsidentschaftswahl nichts wissen. Stattdessen setzt er auf Parlamentswahlen. Diesen Vorstoß wiederum nannte Nathalie Loiseau, französische Ministerin für europäische Angelegenheiten, „eine Farce“. In der Hoffnung auf eine Entschärfung der Venezuela-Krise wollen die EU-Staaten am Donnerstag in Uruguay erstmals in einer hochrangigen „Kontaktgruppe“ mit lateinamerikanischen Ländern beraten, wie die EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, am Sonntag mitgeteilt hat. Vertreter mehrerer EU-Länder sollen demnach mit Gesandten aus Bolivien, Costa Rica, Ecuador und Uruguay zusammenarbeiten. Vermittlungsversuche zwischen Maduro und Guaidó soll es aber nicht geben.

Vorige Woche hat die EU keine einheitliche Linie im Streit über die Anerkennung Guaidós erzielt. Immerhin wurde die Gründung der Kontaktgruppe angekündigt. Diese soll helfen, die Krise in dem ölreichen südamerikanischen Staat friedlich durch freie Wahlen zu beenden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)