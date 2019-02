Brexit: May will „pragmatische Lösung“

London. Großbritannien muss sich derzeit auf vieles gefasst machen: Der Ausgang des Brexit-Verlaufs ist noch immer offen, der Austrittstag am 29. März rückt immer näher, und von vielen möglichen Szenarien betrifft eines den Ausbruch von Unruhen. In diesem Fall wird die Royal Family aus London ausgeflogen, wie Medien berichten. Dieser Evakuierungsplan zur Rettung der Queen existiert bereits seit dem Kalten Krieg – und ist offenbar wieder aus der Versenkung geholt worden.

Vor allem ein No-Deal-Brexit, der die Lieferung von Lebensmitteln oder Medikamenten beeinträchtigen könnte, befeuert die Angst vor Unruhen. Regierungschefin Theresa May zeigt sich indessen positiv gestimmt und will weiter „zeitgerecht den Brexit umsetzen“. In einem Beitrag für die Zeitung „Sunday Telegraph“ kündigte sie neue Verhandlungen mit der EU über die Frage der inneririschen Grenze an. „Ich werde mit einem frischen Mandat ausgestattet sein, neuen Ideen und einer neuen Entschlossenheit, eine pragmatische Lösung zu vereinbaren, die den Brexit ermöglicht, für den das britische Volk gestimmt hat“, schreibt May. Irland jedoch lehnt gemäß der offiziellen EU-Linie Neuverhandlungen ab, wie jüngst der irische Außenminister, Simon Coveney, erneut bekräftigt hat. Die Lage an der inneririschen Grenze bleibt ein Zankapfel: Mitten in dieser Diskussion schlugen Vertreter der irischen Sinn Féin vor, die Bevölkerung über einen Zusammenschluss Irlands mit Nordirland abstimmen zu lassen. Die aktuelle Brexit-Debatte sei eine historische Gelegenheit, zumal die Nordiren mehrheitlich nicht für den Brexit gestimmt hätten, heißt es in der Partei.

Nothilfe für irische Bauern

Der Brexit wird Irland aber auch an anderen Stellen treffen. Hier sichert die EU-Kommission Dublin dem Vernehmen nach zu, im Fall eines ungeordneten Brexit den Landwirten Nothilfemittel zuzusichern. Die Maßnahme soll den Verfall der Preise für Milch- und Fleischerzeugnisse verhindern; ein Großteil der irischen Produkte wird nach Großbritannien exportiert. Diese Maßnahme soll im Übrigen auch für Blumenhändler aus Belgien und den Niederlanden gelten, die ebenfalls nach Großbritannien liefern. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)