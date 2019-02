Rede im Kongress: Was Trump der Nation sagen will

New York. Wenn Donald Trump Dienstagnacht vor den versammelten Kongress tritt, um seine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation zu halten, wird die mächtige Nation für rund eine Stunde stillstehen. „Hört genau zu!“, betonte der US-Präsident in der für ihn typischen Art im Vorfeld. „Ihr werdet schon sehen, was unmittelbar nach der State of the Union passieren wird.“ Nun fragt sich das Volk, was Trump gemeint haben könnte. Handelt es sich um eine Zuspitzung oder wird er tatsächlich eine richtungsweisende Ankündigung präsentieren?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2019)