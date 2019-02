INF-Vertrag-Aus: Russland kündigt neue Mittelstreckenraketen an

China: Die Angst vor dem großen Albtraum-Szenario im Pazifik wächst plus

Die Volksrepublik war nie an den INF-Vertrag gebunden und baute in den vergangenen Jahren ihr Raketenarsenal munter aus. Nach ihrer Aufkündigung des Abkommens haben die USA nun die Chance nachzurüsten. In Asien bahnt sich ein neuer atomarer Wettlauf an.