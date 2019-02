Venezuela-Krise: Salvini nennt Maduro einen "Kriminellen"

Der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini hat am Dienstag Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro als "Kriminellen" bezeichnet. "Er lässt sein Volk hungern, sperrt es ein und foltert. Ich hoffe auf möglichst baldige freie und demokratische Wahlen in Venezuela", teilte der Chef der rechten Lega in einer Presseaussendung mit.

"Ich stehe den Millionen von Italienern und Nachkommen von Italienern nahe, die in Venezuela leben und leiden", so Salvini. Der Vizepremier geriet zuletzt unter Druck seitens der italienischen Oppositionsparteien, weil Italien im Gegensatz zu den Regierungen der meisten EU-Ländern Venezuelas selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó bisher nicht anerkannt hat. Kritik kam auch vonseiten des italienischen Staatschefs Sergio Mattarella.

Die in Rom regierende Fünf-Sterne-Bewegung verteidigte die Entscheidung, die demnach bedeute, "mit Klarheit den Weg des Dialogs und des Prinzips der Nicht-Einmischung zu unterstützen". Am Dienstag warnten die Fünf-Sterne-Parlamentarier der Auslandskommission des Senats erneut vor einem "Inferno im Stil von Irak und Libyen", sollte es zu keiner Einigung der Streitparteien kommen.

USA bringen Lebensmittel an Grenze

Die USA bereiten sich unterdessen auf die Entsendung von Lebensmitteln und Medikamenten nach Venezuela vor. Die Güter würden derzeit an die kolumbianische Grenze zu Venezuela transportiert und dort gelagert, bis sie ins Land gebracht werden könnten, hieß es am Dienstag aus dem Umfeld der US-Regierung. Um die Lieferungen hatte Oppositionsführer Guaidó gebeten.

(APA)