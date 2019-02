Empörung über angebliches Kneissl-Zitat zu Muslimen

Wien/Bratislava. Was hat Außen- und Integrationsministerin Karin Kneissl bei der Antisemitismus-Konferenz der OSZE am Dienstag in Bratislava gesagt? Nach Darstellung der Europäischen Union Jüdischer Studenten, kurz EUJS, Folgendes: Muslimische Kinder könnten nicht integriert werden. Die Reaktion der Studentenorganisation auf Twitter folgte prompt: „Das ist nicht, wofür wir jüdischen Studenten stehen!“

Die von der FPÖ nominierte Außenministerin reagierte über ihr eigenes Twitter-Konto: „Das ist Unsinn. Was ich gesagt habe, war, dass ich persönlich eine Flüchtlingsfamilie betreut habe und damit aufgehört habe, als ich merkte, dass sie starke antisemitische Ansichten hatten.“

„Bösartige Falschinformation“

Ähnlich äußerte sich Kneissls Sprecher: Das Zitat sei eine „bösartige Falschinformation“. Die Ministerin habe bei der Konferenz von persönlichen Erfahrungen erzählt. Im Zuge der Flüchtlingskrise habe sie selbst muslimische Kinder betreut. Als diese ständig antisemitische Aussagen getroffen hätten, habe sie ihr Engagement abgebrochen.

Verärgert reagierte die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. Auf das verbreitete Zitat aufmerksam geworden, teilte die IGGÖ auf Facebook mit: „Wir verlangen sofortige Klarstellung durch das Österreichische Außenministerium, ob es tatsächlich zu dieser rassistischen Entgleisung gekommen ist.“

Die Slowakei, die in diesem Jahr den Vorsitz der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) führt, hatte zu der Konferenz nach Bratislava geladen. Dabei sollten Vertreter der 57 OSZE-Staaten mit Mitgliedern jüdischer Gemeinden und Experten ausarbeiten, wie die Organisation den Kampf gegen Antisemitismus besser unterstützen könne. In ihrer Rede hatte Kneissl vor Gleichgültigkeit gegenüber Judenhass gewarnt. Österreich hatte den Kampf gegen Antisemitismus auch zu einem Fokus des EU-Ratsvorsitzes im vergangenen Jahr gemacht. (APA/red.)

