Kabul kritisiert Moskauer Gespräche mit Taliban als „Zeitverschwendung“

Moskau. Zehn Tage nach den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban im Golfemirat Katar haben afghanische Politiker und Taliban-Vertreter Friedensgespräche in Moskau geführt. Die Politiker-Delegation bei der zweitägigen Konferenz wurde vom ehemaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karzai angeführt. Für Kritik sorgte die Tatsache, dass die Regierung in Kabul nicht daran teilnahm. Sie fühlt sich von den Friedensbemühungen ausgeschlossen.

Afghanistans zweiter Vizepräsident, Sarwar Danish, bezeichnete die Gespräche auf Twitter als „Zeitverschwendung“, die den Taliban nur weitere Legitimität verschaffe. Präsident Ashraf Ghani erklärte in einem TV-Interview, es könnten Hunderte solcher Treffen stattfinden – solange seine Regierung nicht zustimme, sei jede Übereinkunft nur eine auf Papier. Auch US-General Joseph Votel meldete sich zu Wort: Nötig sei eine Verständigung zwischen Regierung und Taliban. Bisher haben die Taliban direkte Verhandlungen mit der Regierung abgelehnt, die sie als Marionette Washingtons betrachten.

Der Vizeleiter des politischen Büros der Taliban in Doha, Maulawi Abdul Salam Hanafi, sagte am Rande der Moskauer Konferenz, US-Unterhändler hätten zugestimmt, die Hälfte der derzeit rund 14.000 US-Soldaten bis Ende April abzuziehen. Die US-Regierung dementierte: „Wir haben keinem Zeitplan für eine möglichen Truppenreduzierung zugestimmt“, teilte das Außenministerium in Washington am Mittwoch mit.

„Islamische Verfassung“

In Moskau präsentierten die Taliban, die Afghanistan von 1996 bis 2001 brutal regiert hatten, eine Forderungsliste. Dazu zählt eine neue „islamische Verfassung“. Diese solle von Islamgelehrten ausgearbeitet werden und die bisherige Verfassung ersetzen, die Chefunterhändler Sher Mohammed Abbas Stanikzai als „vom Westen kopiert“ bezeichnete. Zugleich versuchten sie aber, sich gemäßigter als früher zu präsentieren. Sie wollten kein Machtmonopol, betonten Taliban-Vertreter, sondern ein „offenes islamisches System“, das niemanden ausschließe. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)