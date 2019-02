US-Außenminister Pompeo besucht Ungarn

US-Außenminister Mike Pompeo besucht Ungarn am kommenden Montag. Das gab die ungarische Regierung am Donnerstag bekannt. Es ist der erste Besuch eines Chefdiplomaten der USA in Budapest seit acht Jahren. Das beweise, "dass Ungarn ein verlässlicher NATO-Partner" sei, sagte Außenminister Péter Szijjártó der amtlichen Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó war erst am Mittwoch mit US-Sicherheitsberater John Bolton in Washington zusammengetroffen. Der Außenminister sagte gegenüber MTI weiter, dass sich die Beziehungen der beiden Länder "seit der Amtsübernahme der republikanischen Administration (von US-Präsident Donald Trump, Anm.) immer mehr verbessern". Er strich etwa die gemeinsame Ablehnung des UN-Migrationspaktes 2018 und die "entschlossene Stellungnahme gegen illegale Migration" hervor. Zudem sei das Verhalten der US-Regierung gegenüber Ungarn "von gegenseitigem Respekt geprägt", lobte er.

Pompeo wird nach Angaben Szijjártós auch Ministerpräsident Viktor Orbán und Verteidigungsminister Tibor Benkö treffen. Zuletzt hatte US-Außenministerin Hillary Clinton 2011 Budapest besucht.

Das Verhältnis zwischen Ungarn und den USA ist komplex. Wurde die Politik der seit 2010 regierenden rechtsnationalen Regierung Orbán zu Zeiten von US-Präsident Barack Obama (Demokraten) von US-Diplomaten noch regelmäßig öffentlich kritisiert, gibt sich die seit 2017 amtierende Führung unter Trump zurückhaltender. Gleichzeitig ist Washington aber das Naheverhältnis Budapests zu Russland und China suspekt. Ungarn blockierte zudem in jüngster Zeit die Einberufung des Nato-Ukraine-Rates wegen des 2017 verabschiedeten ukrainischen Sprachengesetzes, das auch der ungarischen Minderheit in der Ukraine Nachteile bringt.

(AFP)