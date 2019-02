Deutschland und Visegrád-Staaten planen Migrationsprojekt in Marokko

Deutschland und die vier Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei planen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt in Marokko zur Bekämpfung von Migrationsursachen. Das kündigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Bratislava an, nachdem sie sich zuvor mit den Regierungschefs der Vierergruppe getroffen hatte.

Das Projekt solle illegale Migration eindämmen helfen, sagte die Kanzlerin, ohne genauere Angaben zu machen, wie denn das gehen solle.

Den Angaben zufolge hatte der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini das Projekt angeregt. Sie sehe darin ein Beispiel, dass die vier Staaten mit Deutschland "auch in diesem Bereich enger zusammenarbeiten wollen", sagte Merkel dazu.

Alle Visegrad-Staaten, insbesondere Polen und Ungarn, waren bisher scharfe Kritiker von Merkels Zuwanderungspolitik und weigerten sich entschieden, Migranten nach einem EU-bestimmten Verteilungsschlüssel aufzunehmen. Österreich hat zuletzt sein Naheverhältnis zu der Staatengruppe deutlich enger gestaltet.

Besonders viele Menschen versuchten zuletzt, von Marokko aus nach Spanien zu gelangen. Dabei ereigneten sich immer wieder Unglücke von Booten auf dem Mittelmeer. Vergangenen Monat ertranken beim Untergang zweier Boote mehr als 170 Menschen. Zudem stürmten Migranten vor allem aus Afrika mehrfach und teils gewaltsam die Grenze zwischen Marokko und den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla.

Visegrád-Gipfel in Jerusalem

Auf Einladung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu

wird das nächste Gipfeltreffen der Visegrád-Staaten übrigens am 18./19. Februar in Jerusalem stattfinden. Das gaben die Regierungen in Prag und Bratislava am Donnerstag bekannt.

Netanjahu hatte im Juli 2017 auf Einladung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán an einem Visegrád-Gipfel in Budapest teilgenommen. Dort verabschiedeten die fünf Staaten eine gemeinsame Erklärung zum Ausbau der gegenseitigen Beziehungen.

