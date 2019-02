Venezuela: US-Admiral deutet Interventionsbereitschaft an

Das US-Militär ist für eine begrenzte militärische Operation in Venezuela offenbar vorbereitet - das deutete Admiral Craig Faller, Kommandeur des zuständigen Southern Command, am Donnerstag an.

Faller bezog sich auf Maßnahmen zum Schutz von offiziellem US-Personal, insbesondere Diplomaten, in Venezuela. Seine Aussagen tätigte er vor dem Streitkräfte-Komitee des Senats. Details nannte er nicht.

Faller sagte auch, seiner Kenntnis nach sei Masse des venezolanischen Militärs, vor allem die unteren und mittleren Ränge, zumindest kritisch gegenüber dem Maduro-Regime. Diese Leute würden "hungern wie die übrige Bevölkerung auch". Der Zustand der venezolanischen Streitkräfte sei im übrigen schlecht.

(Reuters)