Rom/Paris. Matteo Salvini hat die Polemik gegen Emmanuel Macron in der Migrationspolitik bereits im Sommer angestachelt und geschürt. Doch im Gegensatz zu seinem Koalitionspartner Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, der zuletzt die Provokation auf die Spitze getrieben hat, will der Innenminister den Konflikt zwischen Italien und Frankreich nicht vollends eskalieren.

Während Vizepremier Di Maio dem Prestigeprojekt einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Turin und Lyon eine Absage erteilte, kündigte Ko-Vizepremier und Lega-Chef Salvini ein Treffen mit dem französischen Innenminister, Christophe Castaner, in der kommenden Woche an. In dem Gespräch soll es um die Auslieferung von 15 Linksextremisten der Roten Brigaden gehen, die in den 1970er- und 1980er-Jahren Terroranschläge verübten und seit Langem in Frankreich untergetaucht sind.

Nach Kritik Di Maios an der „Neokolonialisierung Afrikas“ durch Frankreich und seinem Treffen mit einem Führer der Gelbwesten berief Paris den Botschafter in Rom ab. Schon zuvor hatte Frankreich die italienische Botschafterin in Paris ins Außenministerium bestellt.

Alarm in Italiens Industrie

In Italien warnte der Industriellenverband vor den Folgen der Krise mit dem zweitwichtigsten Handelspartner: „Die Grenze ist überschritten worden.“ Industrieellenchef Vincenzo Boccia rief die Koalition zur Räson: „Die Regierungsparteien haben noch nicht begriffen, dass die Zeit der Opposition vorbei ist.“ Auch Präsident Mattarella und die Ex-Premiers Berlusconi und Gentiloni zeigten sich irritiert. Öl ins Feuer goss indes Ex-Trump-Berater Bannon. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)