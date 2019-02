Das traurige Erbe von Chávez

Er werde alles für das Volk tun, versprach der Sozialist Hugo Chávez, als er Ende 1998 zum Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela gewählt wurde. Und das Volk jubelte.



Heute hungert es. Den Menschen fehlen Lebensmittel, Medikamente und vieles andere. Der akute Mangel an Devisen lässt fast keine Importe mehr zu. Eine Katastrophe für die Bevölkerung des Landes, denn nicht nur Lebensmittel, sondern nahezu alle Güter des täglichen Bedarfs wurden in der Vergangenheit aus dem Ausland importiert.



Der einst so reiche Staat befindet sich in der schlimmsten Staats- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Für 2018 rechnet der Internationale Währungsfonds mit einer Inflationsrate von 1,37 Millionen Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt sank 2018 um weitere 18 Prozent. Ein Negativrekord weltweit. Und die Prognosen für 2019 sehen noch trister aus. Wie kam es zu dieser Misere?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)