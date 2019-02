Eine Anti-Iran-Allianz macht gegen die Mullahs mobil

Also sprach Donald Trump in seiner Rede zur „Lage der Nation“: „Das radikale Regime im Iran ist der weltweit führende Sponsor des Terrors.” Und weiter: „Wir werden unseren Blick nicht von einem Regime abwenden, das den Tod Amerikas skandiert und dem jüdischen Volk mit dem Völkermord droht.” Der US-Präsident wählte seine Worte in seiner Ansprache nicht zufällig. Er setzte den Ton für eine Konferenz, die am 13./14. Februar in Warschau über die Bühne gehen wird. Die USA und Polen haben Vertreter aus mehr als 70 Ländern eingeladen, mit einem einzigen Ziel: eine Allianz gegen Teheran zu schmieden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)