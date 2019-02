Teherans Macht im Nahen Osten

Es soll eine gewaltige Kundgebung in der iranischen Hauptstadt werden. Am Montag feiert die Führung in Teheran die Revolution und die Gründung der Islamischen Republik vor 40 Jahren. Und solche Anlässe nützt das Regime gewöhnlich für eine Waffenschau, lässt Panzer und mobile Raketenabschussrampen durch die Straßen rollen. Erst vor wenigen Tagen präsentierten die Revolutionsgarden ihre neue ballistische Rakete „Dezful“. Irans Regierung will rund um die Feiern militärische Stärke demonstrieren – gerade jetzt, da sie sich zunehmend von den USA bedrängt fühlt.

