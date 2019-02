Iran: Das Ende der alten Mullah-Garde

Tunis/Teheran. Überall in Teheran preisen Plakate die Errungenschaften der Islamischen Republik: Der monumentale Friedensplatz im Herzen der Hauptstadt wird herausgeputzt für die Jubiläumsparade. Am heutigen Montag feiert der Iran den 40. Jahrestag seiner Islamischen Revolution, die die persische Monarchie in einen schiitischen Gottesstaat verwandelte. Die gesamte Staatselite ist anwesend. Die zentrale Rede hält Präsident Hassan Rohani, während der Oberste Revolutionsführer, Ali Khamenei, durchsickern ließ, er werde 50.000 der mehr als 200.000 Häftlinge begnadigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)