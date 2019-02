Kanzler Kurz zu Gesprächen in Südkorea

Seoul. Südkorea ist das erste Ziel der mehrtägigen Ostasien-Reise, die Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mit weiteren Mitgliedern der Regierung unternimmt. Für heute, Donnerstag, waren Gespräche in der südkoreanischen Hauptstadt, Seoul, geplant. Mit dabei ist Wissenschaftsminister Heinz Faßmann. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck konnte nicht wie geplant mit auf die Reise, sie ist erkrankt.

Nach seinem Besuch in Südkorea fliegt Kurz am Freitag weiter nach Japan. Dort wird sich Verkehrsminister Norbert Hofer dazugesellen. In Tokio ist ein Treffen mit Premier Shinzō Abe geplant. Dann reist Kurz weiter nach Hiroshima. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)