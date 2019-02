Italiens Premier: "Schwanengesang auf alte europäische Ordnung"

Nachdem der italienische Premier Giuseppe Conte heftige Kritik bei seiner Rede vor dem EU-Parlament einstecken musste, legte er nun selbst nach: Die Attacken bezeichnete er im Interview mit der Tageszeitung "Corriere della Sera" als "Schwanengesang" der alten europäischen Ordnung, seine Regierung verkörpere die "Veränderung" und den "frischen Wind" in Europa und in Italien.

Heftig hatte der Chef der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt, den Regierungschef angegegriffen und ihn als "Hampelmann" von Italiens populististischen Vizepremiers - Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Anführer Luigi Di Maio - bezeichnet. Massiv kritisierte er auch das Treffen Di Maios mit Aktivisten der "Gelbwesten", die seit Wochen gegen die Politik der französischen Regierung protestieren

Vertreter mehrerer Fraktionen gaben der Regierungskoalition aus der rechtspopulistischen Lega und der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) während einer fast dreistündigen Debatte am Dienstag die Schuld für die weitere Verschlechterung der Wirtschaftslage in Italien.

Regierung in Rom schüre bewusst Konflikte

Die Staatsverschuldung sei hoch, es gebe kein Wachstum, sagte der Fraktionschef der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU). "Das ist Ihre Verantwortung", kritisierte der Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten nach der Europawahl im Mai.

Die Regierung in Rom schüre bewusst Konflikte und mache Europa zum Sündenbock - nur um von der eigenen verfehlten Wirtschaftspolitik abzulenken, betonte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Udo Bullmann. Wie wenig konstruktiv Italien sich verhalte, zeige der Umgang mit Flüchtlingen. So seien 47 Migranten 13 Tage auf dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" festgehalten worden - als "Gefangene einer Ideologie, als Spielball einer zynischen Politik."

Mehrere Redner kritisierten auch, dass sich die italienische Regierung vergangene Woche im Rat der EU-Staaten gegen eine Anerkennung des selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaido gestellt hatte. Italien habe damit ein geschlossenes Vorgehen der EU gegen Venezuelas umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro verhindert, sagte der Chef der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt. "Und dies geschah auf Druck des Kreml."

"All diese Herren werden ihren Job wechseln müssen"

In Italien zeigte man sich über die Kritik empört: Nach den EU-Parlamentswahlen werden all diese Herren den Job wechseln müssen", sagte Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch in Rom.

Trotz der Attacken aus Europa gegen die italienische Regierung werde die Koalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung noch lang halten, erklärte Vizepremier Luigi Di Maio. "Dieses Kabinett wird Italien fünf Jahre lang regieren und viele andere europäische Länder inspirieren", sagte der Fünf Sterne-Chef. Di Maios Parteikollegin Paola Taverna meinte, Verhofstadt habe nicht nur Conte, sondern alle Italiener beleidigt.

Solidaritätserklärungen erhielt Conte auch von Oppositionspolitikern. "Ich akzeptiere keine Angriffe auf die Würde meines Landes. Italien verdient Respekt, unabhängig vom Premier, der es zurzeit repräsentiert", kommentierte der Sozialdemokrat und Ex-Industrieminister Carlo Calenda. Man dürfe den Regierungschef eines EU-Gründungsmitglieds nicht beleidigen.

Die Rechtspolitikerin Giorgia Meloni meinte, niemand dürfe Italiens Premier als Hampelmann bezeichnen. Die Chefin der Rechtspartei "Brüder Italiens" (FdI - Fratelli d'Italia) kritisierte dagegen, dass Conte auf Verhofstadts scharfe Attacke nicht reagiert habe.

(APA/red.)