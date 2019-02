US-Vizepräsident fordert Europas Ausstieg aus Iran-Atomvertrag

US-Vizepräsident Mike Pence hat die europäischen Staaten zum Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen aufgefordert. Der Iran sei "die größte Gefahr" im Nahen Osten und bereite einen "neuen Holocaust" vor, sagte Pence am Donnerstag bei der umstrittenen Nahost-Konferenz in Warschau, an der auch Österreichs Außenministerin Karin Kneissl teilnimmt.

Das auf eine Initiative der USA und Polens zurückgehende Treffen, das am Mittwochabend begonnen hat, wird als im Grunde Anti-Iran-Konferenz kritisiert. Neben dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu waren auch zahlreiche arabische Außenminister gekommen, während fast alle EU-Staaten nicht auf höchster Ebene vertreten waren.

Kneissl hatte gegenüber der APA betont, dass Österreich "ein überzeugter Unterstützer des Nuklearabkommens mit dem Iran" bleibe, das die USA im Vorjahr aufgekündigt hatten. Das Abkommen war im Jahr 2015 in Wien von den fünf UNO-Vetomächten (darunter Frankreich und Großbritannien) und Deutschland sowie der EU als Ganzes mit Teheran ausverhandelt worden. Es machte den langjährigen Sanktionen gegen den Iran wegen dessen heimlichen Nuklearprogramms ein Ende, im Austausch gegen ein überprüfbares Einstellen dieses Programms.

Netanjahu: "Historischer Wendepunkt"

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte die Nahost-Konferenz in Warschau als historisch bezeichnet. Das Eröffnungsdinner am Mittwochabend sei "ein historischer Wendepunkt", da sowohl er als auch zahlreiche arabische Außenminister teilgenommen hatten. "In einem Raum mit rund 60 Außenministern, die Dutzende Regierungen vertreten, sind ein israelischer Ministerpräsident und die Außenminister der führenden arabischen Länder zusammengestanden", sagte Netanjahu. Sie hätten mit "ungewöhnlichem Nachdruck, Klarheit und Einigkeit über die gemeinsame Bedrohung durch das iranische Regime" gesprochen.

Netanjahu hatte zum Auftakt der Konferenz für Wirbel gesorgt, weil er in einem Video davon sprach, dass er mit den Arabern "unser gemeinsames Anliegen eines Krieges mit dem Iran" voranbringen wolle. Später wurde das in "Bekämpfung" abgemildert. Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif reagierte spöttisch. "Wir kannten Netanjahus Phantasien schon immer. Jetzt kennt die Welt - und alle bei dem Warschauer Zirkus - sie auch.".

US-Außenminister Mike Pompeo rief die Staaten der Region zur Zusammenarbeit auf. "Die USA wollen eine neue Ära der Zusammenarbeit aller Länder, um diese Themen anzugehen", sagte er in Warschau. Er griff den Iran nicht direkt an, sondern zählte ihn zusammen mit Syrien, dem Jemen und dem israelisch-palästinensischen Konflikt als ein Problem in der Region auf. Keines davon werde sich von alleine lösen, räumte er ein.

(AFP)