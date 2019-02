„Das ist eine kriminelle Organisation“

Washington. Marco Rubio hat den Ort für seinen groß inszenierten Auftritt nicht zufällig gewählt. „Venezuela am Wendepunkt“ heißt die Veranstaltung in der Heritage Foundation, jener Denkfabrik, der in Washington am meisten Einfluss im konservativen Lager nachgesagt wird. Der republikanische Senator, der im Kapitol die Federführung zum Thema Venezuela übernommen hat, stellt klar: „Das Regime von Nicolás Maduro war nie eine Regierung, sondern stets eine kriminelle Organisation.“ Noch habe Maduro die Chance, das Land zu verlassen. Aber: „Die Uhr tickt.“

In gedrängt vollen Saal der Heritage Foundation legt Rubio die Prioritäten der USA dar. „Juan Guaidó ist der legitime Präsident Venezuelas, und daran gibt es nichts mehr zu rütteln.“ Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die letzten hohen Militärs gegen Maduro, der von Russland oder China immer noch als Staatschef anerkannt wird, stellen werden und er aus Caracas flüchten müsse.

Widerstand bei Demokraten

Und wenn nicht? „Die USA behalten sich wie immer eine militärischen Intervention vor.“ Am Ende sei das die Entscheidung Donald Trumps, fügt Rubio hinzu. „Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen.“ Im Kongress wird der Präsident indes auf Widerstand stoßen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Eliot Engel, bekräftigte: „Eine US-Militärinvasion ist keine Option.“

Seit Wochen blickt die Welt gebannt auf das ölreiche Land in Südamerika, dessen Konjunktur unter Hugo Chávez und Nicolás Maduro eingebrochen ist. Seit sich Juan Guaidó im Jänner zum interimistischen Staatschef ernannt hat, droht die Krise sich in einen globalen Konflikt auszuweiten. Eine Sorge, die Rubio nur bedingt teilt. Für China gehe es vor allem um Geld. Rund 50 Milliarden Dollar hat Peking dem Maduro-Regime vorgestreckt. Viel Geld, aber nicht genug, um keine Lösung zu finden, wie der Republikaner indirekt zu verstehen gibt. Komplizierter sei der Einfluss Moskaus, das bei einem Sturz Maduros an Einfluss verliere. „Aber wir werden in dieser Frage nicht zurückziehen.“

Tatsächlich sorgt sich hinter vorgehaltener Hand kaum ein Republikaner um einen potenziellen Stellvertreterkrieg mit Russland. Das Kalkül ist klar, auch wenn das in dieser Form niemand laut sagen will: Die USA haben sich 2008 zurückgehalten, als Russland in Georgien einmarschierte, und im Zuge der Invasion der Krim hat Washington zwar Sanktionen erlassen, aber niemals ernsthaft einen militärischen Konflikt erwogen. Wenn Donald Trump nun Truppen nach Venezuela schicken sollte, werde das dieses Mal eben Russland zähneknirschend zur Kenntnis nehmen müssen, heißt es.

Freilich warnen auch viele Beobachter vor einem militärischen Eingreifen, und selbst Rubio glaubt nicht, dass es so weit kommt. Schweren Herzens habe man Maduro und mehreren seiner engsten Vertrauten Straffreiheit angeboten, wenn sie sich zurückziehen. „Das ist besser als ein Blutbad.“

Exil in Kuba oder Moskau

Jedenfalls werde der Druck auf Maduro von Tag zu Tag größer, „weil die Menschen ihre Kinder nicht mehr ernähren können“. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Maduro jene Hilfslieferungen, die seine Leute derzeit noch an der Grenze blockieren, ins Land lasse. Gleichzeitig werde sich der Präsident hoffentlich „nach Kuba, Moskau oder sonst irgendwohin“ verabschieden.

Maduro freilich macht bisher zumindest öffentlich keine Anstalten, aufzugeben. Er bedient sich des amerikanischen Feindbildes und fordert sein Militär zum Widerstand gegen einen von außen herbeigeführten Machtwechsel auf. Es zeigen sich zwar Risse, doch ein Gutteil der Armee macht Maduro nach wie vor die Mauer. Nach Meinung Rubios hängt Maduros Schicksal an sechs hochrangigen Militärs, darunter Verteidigungsminister Vladimir Padrino López. „Insgeheim weiß auch er, dass der Kampf vorbei ist“, glaubt Rubio, der fließend Spanisch spricht und dessen Eltern vor seiner Geburt aus Kuba in die USA emigriert sind.

Dass sich Rubio in der Venezuela-Frage gerade bei der Heritage Foundation ins Rampenlicht spielt, ist auch aus innenpolitischer Sicht interessant. 2016 kandidierte Rubio für das Präsidentenamt, musste sich bei den Vorwahlen aber Trump geschlagen geben. Dass er 2020 erneut antritt, ist unwahrscheinlich – doch bleibt ihm noch Zeit, er ist erst 47 Jahre alt. Die Denkfabrik gibt bei den Republikanern oftmals die Richtung vor. Wer hier regelmäßig zu Gast ist, dem fließen die Spendengelder zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)