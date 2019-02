Tête-à-tête mit Ivanka Trump in Washington

Wien. Neben Treffen mit US-Präsident Donald Trump, Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton steht für Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seinem Besuch in Washington kommende Woche auch eine Einladung zum Abendessen bei Trumps Tochter Ivanka Trump auf dem Programm. Im Domizil der Präsidentenberaterin und von Schwiegersohn Jared Kushner wird auch Trevor Traina, der US-Botschafter in Wien, am Dinner teilnehmen.

Auch Außenminister Pompeo wird am Dienstagabend ein Abendessen für Kurz ausrichten. Das Treffen mit Trump ist für den frühen Mittwochnachmittag angesetzt. Kurz und Trump werden rund 15 Minuten unter vier Augen sprechen.

Kurz repräsentiere „die Zukunft Europas als ein junger, verantwortungsvoller, nüchterner politischer Führer“, erläuterte Traina. Und Kurz habe Österreich zurück auf die Weltbühne gebracht, begründete der US-Botschafter das hochrangige Programm für Kurz.

Österreich sei ein starkes und stabiles Land in jenem Teil Europas, dem die USA in jüngster Vergangenheit „nicht die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt“ hätten. Österreich sei dabei ein Schlüsselpartner für das amerikanische Engagement in Mitteleuropa. Als „komplett unwahr“ wies Traina Vermutungen zurück, dass das Treffen aufgrund des Einflusses ultrarechter Trump-Berater zustande gekommen sei. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)