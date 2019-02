Lokalaugenschein im zerstörten Kalifat

Eine Douschka vom Kaliber 14,5 Millimeter feuert dröhnend in einen Palmenhain am Ufer des Euphrats. Kurz darauf schlagen in Sekundenbruchteilen mehrere von US-Kampfflugzeugen abgefeuerte Raketen ein, weißgraue Rauchpilze schießen in den blauen Himmel. Dann folgen Maschinengewehrsalven. „Wahrscheinlich versuchen IS-Kämpfer auszubrechen“, sagt Kommandeur Hauwro Adey, „aber das ist unmöglich.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)