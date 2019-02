Gefecht in Kaschmir-Region: Vier indische Soldaten getötet

Bei einem Gefecht mit Rebellen in der Kaschmir-Region sind mindestens vier indische Soldaten getötet worden. Ein weiterer Soldat sei bei dem Schusswechsel am Montag im Bezirk Pulwama schwer verletzt worden, sagte ein Polizist. Die Rebellen seien vermutlich entkommen.

In der Region waren am Donnerstag bei einem Selbstmordanschlag 41 Sicherheitskräfte getötet worden. Es war der schwerste Anschlag auf Regierungstruppen im indischen Teil der Kaschmir-Region seit drei Jahrzehnten. Die im Nachbarland Pakistan ansässige Islamistengruppe Jaish-e-Mohammed beanspruchte die Tat für sich. Die indische Armee startete nach dem Anschlag einen Großeinsatz, um Extremisten ausfindig zu machen.

Indien hat in der unruhigen Kaschmir-Region Schätzungen zufolge rund 500.000 Soldaten stationiert. Seit einem Krieg 1947 ist die Region zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten zur Gänze beansprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.

Geld für Pakistan aus Saudiarabien

In Pakistan knüpft derzeit engere Bande mit Saudiarabien. Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat Verträge über Investitionsvorhaben im Volumen von 20 Milliarden Dollar (17,76 Milliarden Euro) unterzeichnet. Das sei erst der Anfang eines engeren wirtschaftlichen Verbindung der beiden historischen Verbündeten, sagte er am Sonntag in Islamabad.

Unter anderem geht es um den Bau einer Raffinerie- und Petrochemie-Anlage im Volumen von zehn Milliarden Dollar in der Küstenstadt Gwadar, wo China derzeit einen Hafen baut. Saudiarabien war Pakistan erst jüngst mit einem sechs Milliarden Dollar schwerem Kredit zur Seite gesprungen. Bin Salman wird anschließend noch andere Länder in Südasien und China besuchen.

(APA/AFP)