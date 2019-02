Republik Moldau: Kleines Land der großen Oligarchen

Chișinău/Orhei. Die ganze Republik Moldau soll werden wie Orhei, so steht es auf den Wahlplakaten von Ilan Shor geschrieben. Man könnte das durchaus als Drohung verstehen. Seit 2015 ist Shor Bürgermeister des Städtchens Orhei, eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. Man begegnet ihm dort auf Schritt und Tritt: Auf den vielen weiß-roten Bannern, die Orhei als schönste Stadt des Landes preisen, in seinen Sozialshops und Sozialapotheken mit günstigen Waren, und natürlich in Orheiland, einem knallbunten und kostenlosen Vergnügungspark mit Karussells, Riesenrutschen und einem Labyrinth. Zum Geburtstag seiner Tochter ließ der 31-jährige Millionär die Superstars der russischen Schlagerszene einfliegen. Für Orheis Bürger gibt es Gratiskonzerte. Brot und Spiele auf Moldauisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)