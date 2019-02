Was Kurz und Trump im Weißen Haus zu besprechen haben

New York/Washington. Der Smalltalk wird sich in Grenzen halten. Rund eine Viertelstunde soll Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch alleine mit Donald Trump sprechen. Ein gut einstündiges Arbeitsgespräch in größerer Runde wird folgen, danach ist der Gast aus Wien zu einem Abendessen mit Jared Kushner und dessen Frau Ivanka Trump eingeladen, der Tochter des US-Präsidenten. Für Österreichs Außenpolitik ist der Besuch in Washington ein Großereignis, für das Weiße Haus eine Routineangelegenheit. Mehrere Dutzend Staatschefs empfängt der US-Präsident jedes Jahr, meist aus viel einflussreicheren Ländern als Österreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)