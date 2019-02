Kurz' Fahrplan im Weißen Haus: Drei Räume in 65 Minuten

Es ist alles streng getaktet: Exakt 65 Minuten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz heute für das Treffen mit US-Präsident Donald Trump Zeit - und wichtige außenpolitische Anliegen wie den drohenden Handelskrieg und den Umgang der EU mit China, Russland und dem Iran anzusprechen.

Trump wird Kurz nach einem Mittagessen mit US-Außenminister Mike Pompeo, den der österreichische Kanzler bereits gestern Abend getroffen hat, in Empfang nehmen. Um exakt 13:45 Washingtoner Ortszeit (19.45 in Wien) soll Trump Kurz in der sogenannten West Wing Lobby unter Ausschluss der Öffentlichkeit begrüßen. Dafür sind ganze fünf Minuten eingeplant.

Die West Wing Lobby im Weißen Haus. – (c) REUTERS (Yuri Gripas)

Dann geht es weiter ins Oval Office, wo sich der 32-Jährige und der 72-Jährige etwa eine Viertelstunde unter vier Augen beraten werden. Wenige Minuten ist es hier auch US-Medien, wie den Nachrichtenagenturen Reuters, Bloomberg oder dem US-Sender CNN, erlaubt, Fragen zu stellen.

Das Oval Office von oben. – (c) Reuters (Jonathan Ernst)

Um 14.10 dann geht es weiter in den sogenannten Cabinet Room, wo ein 40-minütiges Gespräch in größerer Runde folgen soll. Viel Zeit ist also nicht.

Trump bei einer Sitzung im Cabinet Room. – REUTERS/Leah Millis

(red.)