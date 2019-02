Putin: "Unsere Raketen werden USA ins Visier nehmen"

Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor der Stationierung von Nuklear-Mittelstreckenraketen in Europa. Sollte dies geschehen, werde Russland nicht nur die Länder ins Visier nehmen, in denen solche Waffen aufgestellt würden, sondern auch die USA selbst, sagte Putin am Mittwoch in Moskau in seiner Jahresansprache vor dem Parlament. Die USA sollten daher die Risiken genau abwägen, bevor sie irgendwelche Schritte unternähmen.

Die USA würden "imaginäre Vorwürfe" zum Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag nutzen. Dennoch beteuerte er: Russland sei keine direkte Bedrohung für die USA, sondern suche freundschaftliche Beziehungen. "Wir wollen keine Konfrontation", so Putin.

Anfang des Monats waren zunächst die USA und dann auch Russland aus dem INF-Abrüstungsvertrag ausgestiegen. Das Abkommen verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA und die NATO werfen Russland vor, mit seinem Marschflugkörper 9M729 gegen das Abkommen zu verstoßen. Moskau bestreitet dies.

Putin kündigt mehr Armutsbekämpfung an

Außerdem kündigte Putin in seiner jährlichen Ansprache vor dem Parlament eine massive Erhöhung staatlicher Ausgaben an. Russland sei "nach vielen Jahren kollektiver Bemühungen" nun in der Lage "kolossal" in die Entwicklung des Landes zu investieren. Er betont, die Mittel seien nicht geliehen, sondern "durch Millionen Bürger" geschaffen worden. Sie sollten dazu genutzt werden, "das Wohl russischer Familien zu steigern". Ein Fokus solle auf der Armutsbekämpfung liegen.

