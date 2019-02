Trump und der Millennial-Kanzler

Washington. Egal ob bis zu 15 Zentimeter oder 15 Minuten, für (mediale) Aufregung reicht so wenig oder viel. So „viel“ Neuschnee sorgen in der Hauptstadt der Supermacht USA für ein angekündigtes Schneechaos, für geschlossene Schulen und Behörden und Sondersendungen in den regionalen TV-Stationen. Ein so „kurzes“ Vieraugengespräch zwischen Donald Trump und Österreichs Bundeskanzler sorgte für die größte Journalistendelegation, die den Kanzler je begleitet hatte und für Häme bei politischen Gegnern und manchen Kommentatoren. Tatsächlich ist mehr als eine Stunde für den Besuch bei Trump im Weißen Haus angesetzt, mehr als 15 Minuten nimmt sich der US-Präsident selten bis nie Zeit für ein persönliches Gespräch mit einem Staatsgast.

Am Dienstag war Kurz bei einem privaten Essen von US-Außenminister Mike Pompeo geladen gewesen, am Abend nach dem Trump-Termin geht es zu einem Dinner mit Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner sowie US-Botschafter Trevor Traina. Regierungschefs und Botschafter Dutzender Länder bemühen sich um eine vergleichbare Einladung bei Trump. Dass Kurz zum Zug kam, hat mehrere Gründe. Sowohl Botschafter Traina aber auch Rabbiner Arthur Schneier, den Kurz auch traf, hatten ihre Beziehungen zu Kushner spielen lassen.

Von Pence bis Bolton

Schneier, gebürtiger Österreicher und Holocaust-Überlebender, ist nicht nur in seiner jüdischen Gemeinde einflussreich, sondern unterhält gute Kontakt zu den jungen Trumps. Aber: Der US-Präsident war auch persönlich neugierig auf den Kanzler, der in Washingtons „transatlantischer Blase“ als Rockstar gilt. Er stehe für eine neue erfolgreiche Mitte-Rechts-Politik, die in ganz Europa Nachahmer finden dürfte, wie es Peter Rough, Politikanalyst vom Hudson Institute in Washington DC formuliert.

Was auch für echtes Interesse spricht: Bei dem an das Vier-Augengespräch anschließende Delegationsgespräch nehmen neben Trump überraschend Vizepräsident Mike Pence, Energieminister Rick Perry, Außenminister Pompeo, Trumps Stabschef Mick Mulvaney, Sicherheitsberater John Bolton und Wirtschaftsberater Larry Kudlow teil. Auf österreichischer Seite sind neben Kurz Plätze für dessen Stab – und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer – reserviert. „Wir hätten vielleicht doch ein paar Minister mitnehmen sollen“, meinte ein Kurz-Berater mit Blick auf die Journalistenmeute. Und Karin Kneissl, derzeit in Bangladesch, hätte sich so gefreut. Das sagte aber keiner.

Reges mediale Interesse in den USA

Schon im Vorfeld des Treffens hatte der Besuch mediales Interesse ausgelöst – nicht nur im Schnee-verwöhnten Österreich. In der Regel scheren sich US-Medienhäuser wenig bis gar nicht darum, wenn der Regierungschef eines kleinen Landes dem Weißen Haus einen Kurzbesuch abstattet. Anders bei dem 32-jährigen Österreicher, der in den USA eine „story” abgibt – nicht zuletzt wegen seines Alters, wie auch Kurz einräumt, aber auch, weil er Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel in der Immigrationsfrage die Stirn geboten hatte.

Kontrastprogramm zu Angela Merkel

„Trump trifft den Millennial, der Merkel beim Flüchtlingsthema herausforderte”, titelte etwa Bloomberg News. Und auch Kurz' „Presse am Sonntag”-Interview im Vorfeld des Treffens schlug Wellen: So zitierten nahezu alle großen Zeitungen und TV-Sender, von der New York Times bis Fox News, die Worte des Bundeskanzlers, wonach Donald Trump „zum Teil eine sehr erfolgreiche Außenpolitik” betreibe.

Tatsächlich bietet Kurz mit dem Besuch Merkel unfreiwillig wieder die Stirn, hatte sich Merkel doch erst am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz in einer äußerst emotionalen, viel beklatschten Rede gegen die Politik Trumps und dessen Rückzug aus dem Freihandel gestellt. Der wesentlich freundlichere Kanzler selbst nennt das Treffen diplomatisch auch deswegen so wichtig, weil es in den kommenden Monaten um nichts weniger als die Rettung dieses Freihandels gehe.

Gefährliche „Schutzzölle“

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Trump die „Schutzzölle“ auf Autoimporte aus Europa verkünden wird. Fallen diese hoch aus, werden auch Arbeitsplätze in Österreich in der Autozulieferer-Industrie vernichtet werden. Was wiederum negative Schlagzeilen bringen dürfte – auch für die Bundesregierung. Kurz sah dies daher als zentrales Thema. Generell betont der Kanzler immer wieder, dass das Verhältnis zu den USA verbesserungswürdig und es in den vergangenen Jahren zu einer Annäherung an Wladimir Putins Russland gekommen sei. Vier Mal habe er Putin bilateral getroffen, daher sei das Treffen mit Trump fast überfällig.

Neuer Nahost-Plan

Bei Außenminister Pompeo hatte Kurz auch von den neuesten Plänen für einen neuen Nahost-Plan der USA erfahren, der in der Tradition der bisherigen US-Strategie bleibt, aber noch klarer und härter wirkt: Im Kern wollen die USA gemeinsam mit Israel noch koordinierter mit aktuellen und künftigen Verbündeten, sunnitischen Ländern wie Saudiarabien, Ägypten und Jordanien, gegen den schiitischen Iran vorgehen.



