Erdoğan warnt Europäer vor neuer Flüchtlingswelle aus Syrien

Istanbul. Die mögliche Heimkehr europäischer Extremisten von den Schlachtfeldern in Syrien ist nicht das einzige Problem aus dem Kriegsgebiet, das westliche Staatskanzleien beschäftigt. In der nordwestsyrischen Provinz Idlib droht eine neue Flüchtlingswelle, die Europa erschüttern könnte, warnt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan: Sein Land habe bereits 3,6 Millionen Syrer aufgenommen und könne mit einem erneuten Ansturm nicht allein fertig werden, sagte Erdoğan. Mit der Warnung will der Staatschef die Europäer zur Zustimmung zu einer neuen türkischen Militärintervention in Syrien bewegen.

In Idlib, der letzten Rebellenhochburg in Syrien nach fast acht Jahren Krieg, sind islamistische Extremisten und viele Zivilisten von syrischen Regierungstruppen eingekesselt. Ein Großangriff könnte hunderttausende Menschen über die Grenze in die türkische Provinz Hatay treiben. Erdoğan lenkt den Blick auf die Pläne seines Landes zur Einrichtung einer „Sicherheitszone“ im Nordosten Syriens. Dort will Ankara die Kurdenmiliz YPG aus dem Grenzgebiet vertreiben und unter militärischem Schutz die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland organisieren. Nach bisher zwei türkischen Militärinterventionen in anderen syrischen Gebieten sind nach Erdoğans Worten mittlerweile mehr als 300.000 Syrer in ihr Land heimgekehrt.

Wenn Europa keine neue Massenankunft von Syrern wolle, dann sei der vorgesehene neue türkische Einmarsch der beste Weg, das zu verhindern, lautet Erdoğans Argument. „Ich glaube, unsere europäischen Freunde werden unserem Land in Sachen Sicherheitszone die gebotene Unterstützung gewähren“, sagte er. „Wenn wir die Millionen Syrer in der Türkei nicht auf diesem Wege in die Heimat zurückkehren lassen können, wird das Problem letztlich vor der Tür Europas landen.“ Erdoğan weiß, wie sehr die Europäer eine erneute Fluchtwelle aus Syrien fürchten.

In seiner Rede behauptete er deshalb, die von der türkischen Armee in den vergangenen Jahren eingenommenen Gegenden um die Städte Jarablus und Afrin seien zu jenen Gebieten in Syrien geworden, in denen die besten und sichersten Lebensbedingungen in dem Bürgerkriegsland herrschten.

Westliche Schutztruppe in Syrien?

Die Nato-Partner der Türkei haben Bedenken gegen eine neue türkische Intervention in Syrien nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus der Region. Sie verweisen auf den wichtigen Beitrag der von der Türkei als Terrorgruppe betrachteten YPG bei der Bekämpfung des Islamischen Staates (IS). Die YPG bewacht in Haftlagern in ihrem Herrschaftsgebiet zahlreiche ausländische IS-Kämpfer und deren Familienangehörige. Die Häftlinge könnten im Falle eines türkischen Angriffs freikommen und in ihre Heimatländer zurückkehren, warnt die YPG.

Mögliche Alternativpläne der USA zur Stationierung westlicher Truppen in einer „Sicherheitszone“ im YPG-Gebiet lehnt die Türkei ab. Laut Medienberichten prüft Washington die Aufstellung einer Schutztruppe mit Soldaten aus Großbritannien, Frankreich und Australien, die nach einem US-Abzug in Nordost-Syrien stationiert werden könnte, um die YPG vor einem türkischen Angriff zu bewahren und ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Erdoğan sagte vor kurzem jedoch, die Türkei wolle allein die vollständige Kontrolle über die Pufferzone übernehmen.

Im Flüchtlingsdeal mit der EU verpflichtete sich die Türkei 2016, die Weiterreise von Flüchtlingen nach Griechenland zu unterbinden. Erdoğan wirft der EU in jüngster Zeit vor, ihre eigenen Zusagen nicht einzuhalten. So sagte er bei einem Besuch des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Ankara, die EU weigere sich, ausgewählte Flüchtlinge aus der Türkei legal aufzunehmen. Die EU weist die Kritik zurück. Das Abkommen funktioniere, hieß es. So habe Europa fast 20.000 Syrer aus der Türkei aufgenommen. Bisher erfüllt der Vertrag seine Hauptfunktion. Im Jahr 2015 kamen noch rund 860.000 Flüchtlinge in Griechenland an, im Vorjahr nur noch 50.000.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)