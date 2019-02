Kurden: „Der IS versteckt sich hinter Zivilisten“

Die Presse: Wie viele IS-Kämpfer verschanzen sich noch immer in ihrem letzten Rückzugsort?



Adnan Efrin: Wir haben keine genauen Zahlen. Wir glauben, dass sich noch etwa 1000 IS-Kämpfer in Baghuz befinden. Vor ein paar Tagen haben mehr als tausend Zivilisten das IS-Gebiet verlassen. Wie viele Zivilisten jetzt noch dort sind, können wir nicht sicher sagen.



Was passiert jetzt mit diesen Zivilisten, den Frauen und Kindern?

