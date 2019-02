USA wollen Europa für Schutztruppe in Syrien gewinnen

Istanbul/Brüssel. Mit der Entscheidung, 200 US-Soldaten auf Dauer in Syrien stationiert zu halten, will Washington die Partner in Europa für eine Beteiligung an einer Schutztruppe im syrischen Kurdengebiet gewinnen. Hauptziel ist es, durch eine international kontrollierte Pufferzone eine türkische Intervention zu verhindern. Zudem ist der US-Beschluss ein Signal gegen Russland und den Iran.

Ob die Europäer zu einer gemeinsamen Linie finden, ist aber ungewiss. Vor dem ersten Gipfeltreffen von EU und Arabischer Liga in Ägypten am Sonntag und Montag wurden große Differenzen zwischen den EU-Ländern deutlich.

Viele US-Politiker und Verbündete Washingtons hatten Donald Trumps ursprüngliche Ankündigung eines Rückzugs aller 2000 amerikanischen Soldaten aus Syrien als Fehler kritisiert. Nun sollen 200 US-Soldaten laut dem Weißen Haus als Teil einer internationalen Friedenstruppe in Syrien bleiben und nach dem bald erwarteten militärischen Sieg über den Islamischen Staat (IS) ein Wiedererstarken der Jihadisten verhindern.

Trumps Plan für einen totalen Abzug ist damit vom Tisch. Die USA, die derzeit mit kurdischen Verbündeten etwa ein Viertel des syrischen Staatsgebiets kontrollieren, suchen Partner für eine dauerhafte Präsenz. Frankreich hat rund 200 Soldaten in Syrien stationiert, auch Großbritannien ist mit Elitesoldaten dort vertreten.

Schwere Bedenken in Ankara

Der einflussreiche US-Senator Lindsay Graham wertete den neuen Plan als Mittel, einen Konflikt zwischen der Türkei und der Kurdenmiliz YPG zu vermeiden. Die YPG ist ein wichtiger Partner der USA im Kampf gegen den IS, wird von Ankara aber als Terrorgruppe betrachtet. Auch die von der YPG dominierte Allianz SDF zeigte sich erfreut über die neue US-Linie.

Die Türkei dürfte aber weniger glücklich über Trumps Kehrtwende sein. Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterstrich mehrfach, dass sein Land die alleinige Kontrolle über eine Schutzzone in Syrien übernehmen will. Vor der Bekanntgabe des neuen US-Plans telefonierte Trump mit Erdoğan. Auch Russland dürfte Bedenken gegen die Initiative haben, die auf eine Stärkung der westlichen Präsenz in Syrien hinauslaufen würde.

Noch ist unklar, ob die Europäer bei Trumps Modell mitziehen. Die EU-Länder haben den Syrien-Krieg bisher vor allem unter dem Aspekt der Flüchtlingsproblematik betrachtet, militärische und politische Initiativen aber den USA, der Türkei und den Verbündeten des syrischen Regimes, Russland und Iran, überlassen.

„Nicht Zeit für Normalisierung“

Seitens der EU gibt es jedenfalls keine Bereitschaft, Bashar al-Assad wieder als legitimen Führer Syriens anzuerkennen, geschweige denn, sich am Wiederaufbau des zerstörten Landes finanziell zu beteiligen. „Unsere Position ist sehr, sehr klar: Es ist nicht die Zeit für Normalisierung“, sagte ein hochrangiger EU-Diplomat am Freitag in Brüssel vor Journalisten. Er verwies allerdings darauf, dass die Union sich sehr wohl verstärkt um die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung kümmern werde. Am 13. und 14. März findet zu diesem Zweck in Brüssel eine Syrien-Konferenz statt. Militärische Maßnahmen, zum Beispiel die Bereitstellung von Truppen für eine humanitäre Schutzzone, scheinen dabei nicht Gegenstand der politischen Erwägungen der Union.

Der Gipfel zwischen EU-Spitzen und der Arabischen Liga hat vor diesem Hintergrund eher symbolischen Charakter. Es ist ein Erfolg, dass er überhaupt stattfindet: So lässt sich die Haltung der Unionsvertreter auf den Punkt bringen. „Man muss irgendwo anfangen. Sich an einen Tisch zu setzen, um miteinander zu reden, ist ein guter Beginn“, sagte der Diplomat.

Bis auf die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Polens, Litauens und Lettlands werden alle Mitgliedstaaten bei dem Treffen höchstrangig vertreten sein. Für Österreich nimmt Bundeskanzler Sebastian Kurz teil.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)