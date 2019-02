FDP-Chef Lindner: »Das war blanker Populismus in Wien«

Die Ära von Kanzlerin Angela Merkel neigt sich dem Ende zu. Was hat Ihnen an den bisherigen Merkel-Jahren gefallen?



Christian Lindner: Frau Merkel hat es verstanden, in Krisen und in Zeiten des Wandels zu beruhigen. Doch zu oft war der Preis für diese Ruhe Stillstand. Die Lebendigkeit der politischen Debatte, die von Unterschieden lebt, blieb oftmals auf der Strecke.



International wird Angela Merkel mitunter als Anführerin der freien Welt porträtiert, als Verteidigerin der unter Druck geratenen liberalen Demokratie. Werden gerade Sie als Liberaler Merkel am Ende noch vermissen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)