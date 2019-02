Maia allein gegen die Mafia

Wahlplakate begrüßen sie. Es sind nicht ihre eigenen. Alle paar Meter hängen im Dorf Peresecina Transparente, als Banner quer über die Straße gespannt, festgebunden an Eigenheimen und Geschäftslokalen, und schließlich auch auf dem Platz vor dem Kulturhaus, ganze fünf, blau sind sie mit weißer Schrift, und es stehen überall die gleichen Worte darauf: „Wir unterstützen Pavel Filip.“ Peresecina liegt eine halbe Stunde von der moldauischen Hauptstadt Chişinau entfernt, ein Dorf zwischen sanften Hügeln, ebenerdige Häuser mit Holzbänken davor und Weingärten dahinter. Zwei orthodoxe Kirchen, ein lachsfarbenes Kulturhaus, löchrige Straßen.



An diesem Tag will die Oppositionspolitikerin Maia Sandu in Peresecina auftreten. Sie ist Spitzenkandidatin des proeuropäischen Wahlblocks Acum. Tags darauf wird der Premier, Pavel Filip, erwartet. Der Politiker der regierenden Demokratischen Partei tritt in dem Wahlkreis als Direktkandidat an. Für seinen Besuch ist bereits eine Bühne im Ortszentrum aufgebaut.



Für Oppositionspolitikerin Sandu hingegen gibt es keinen festlichen Empfang. Die im Kulturhaus beantragte Wahlveranstaltung kann nicht stattfinden. Leider alles besetzt mit sehr dringenden Veranstaltungen, heißt es. Im Vorraum werden Mitglieder der örtlichen Wahlkommission instruiert, im großen Saal tanzen Mädchen zu Popsongs. „So ist es fast überall, wo wir hinkommen“, sagt Sandu. „Wir müssen unsere Treffen auf der Straße durchführen.“ Helfer verteilen Wahlwerbung, bringen einen Verstärker herbei. 53 Dorfbewohner sind gekommen. Immerhin. Darunter sind auch zwei Männer, die an ihren Mobiltelefonen hängen. Polizisten in Zivil, die rapportieren, sagt ein Vertrauter Sandus. Für das Acum-Team ein vertrauter Anblick: Lokale Aktivisten werden eingeschüchtert, Teilnehmer von Meetings erhalten am Abend Besuch. Man wolle doch nicht etwa für Sandu stimmen?

