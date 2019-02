Der Irak will 13 französischen Jihadisten den Prozess machen. Das kündigte Präsident Barham Saleh am Montag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris an. Die mutmaßlichen Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) würden "gemäß irakischem Recht" abgeurteilt, betonte Saleh. Damit droht ihnen womöglich die Todesstrafe.

Zuvor hatte es geheißen, kurdisch-arabische Einheiten in Syrien hätten dem Irak insgesamt 14 französische Extremisten überstellt. Insgesamt sollen sich noch bis zu 130 französische Männer, Frauen und Kinder des IS in kurdischer Hand befinden.

Über den Umgang mit gefangen genommenen ausländischen IS-Jihadisten wird derzeit international gestritten. US-Präsident Donald Trump hat die Europäer aufgefordert, ihre von den Kurden inhaftierten rund 800 Staatsbürger zurückzunehmen, um ihnen in ihrer Heimat den Prozess zu machen.

Offensive gegen letzte IS-Bastion in Syrien

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) bereiten seit Wochen eine Militäroffensive auf die letzte IS-Bastion in Syrien vor, die sich im Osten im Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak befindet.

In den vergangenen Tagen wurden nach SDF-Angaben rund 5.000 Menschen - Männer, Frauen und Kinder - aus der Region Baghouz herausgeholt, wo sich die letzten IS-Kämpfer auf einer Fläche von weniger als einem halben Quadratkilometer verschanzt haben.

Die von der US-geführten Anti-IS-Koalition unterstützten SDF zögern mit ihrer Offensive. Sie werfen den IS-Kämpfern vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

(APA/AFP)