Labour will zweites Brexit-Referendum

London. Im Vergleich mit dem Brexit erscheint „Warten auf Godot“ immer mehr als Actionthriller. Nach der neuerlichen Verschiebung der Entscheidung im Parlament über ihren EU-Deal geriet die britische Premierministerin Theresa May gestern, Montag, unter massiven Druck. Die oppositionelle Labour Party legte sich – nach langem Zögern – am Abend darauf fest, ein zweites Referendum über den Austritt aus der EU zu unterstützen. Eine solche Abstimmung solle verhindern, „dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird“, erklärte Parteichef Jeremy Corbyn.



Zuvor war auch aus der EU Druck auf May gekommen, den für 29. März geplanten EU-Austritt zumindest zu verschieben. EU-Ratspräsident Donald Tusk bezeichnete einen derartigen Schritt als „vernünftige Lösung“. Nur May wollte davon offenbar weiter nichts wissen. Wie kann es nun weitergehen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)