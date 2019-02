Schweden will keine IS-Mitglieder zurücknehmen

Sharm El-Sheikh/Baghuz. Schweden will keine Personen zurücknehmen, die sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Das sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Rande des Gipfels zwischen der EU und arabischen Staaten im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Den Entzug der Staatsbürgerschaft für Schweden die beim IS waren, sei aufgrund internationalen Rechts aber nicht möglich. Ungeklärt sei noch, was mit den Kindern schwedischer IS-Jihadisten geschehen soll, sagte Löfven.

Auch in Österreichs Regierung legt man sich gegen eine Rücknahme von IS-Mitgliedern quer. Großbritannien hat einer 19-Jährigen, die beim IS war, die Staatsbürgerschaft entzogen. Ihr Vater bat nun, ihr die Rückkehr zu erlauben – und sie in London vor Gericht zu stellen.

Todesstrafe für Franzosen im Irak?

Mit dem Zusammenbruch des „Kalifates“ wächst die Zahl ausländischer IS-Mitglieder in den Händen der kurdischen und arabischen Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Syriens Kurden haben die Heimatländer der Gefangenen gebeten, sie zurückzunehmen. Etwa ein Dutzend Franzosen wurde nun von den SDF an den Irak ausgeliefert. Iraks Präsident Barham Saleh kündigte am Montag an, dass diesen im Irak der Prozess gemacht werde. Damit könnte ihnen die Todesstrafe drohen.

Derzeit bereiten die SDF den Sturm auf die letzte IS-Hochburg Baghuz vor: „Wir versuchen, möglichst alle Zivilisten sicher herauszubringen, und dann werden wir es beenden“, sagte zuletzt der SDF-Kommandant in Baghuz, Adnan Efrin, im „Presse“-Interview. (APA/red.)

