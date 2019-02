Zahlt Berlin Opferrente an NS-Täter?

Berlin. Zu den Leistungsempfängern zählten die Witwen des „Henkers von Prag“, Reinhard Heydrich, und des „Blutrichters“ Roland Freisler. Lange Zeit überwies der deutsche Staat Familien von NS-Verbrechern eine zusätzliche Kriegsopferrente. Auch NS-Kollaborateure im Ausland kamen in den Genuss der Entschädigung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). Waffen-SS-Mitglieder in Litauen zum Beispiel. Oder in Belgien und den Niederlanden. Die Rentenzuschüsse sorgten in den Neunzigern für einen Skandal - und eine Gesetzeskorrektur. Doch nun drängt sich ein ungeheuerlicher Verdacht auf: Deutsche Bundesländer sollen bis heute Zusatzrenten an die Familien von NS-Kollaborateuren im Ausland zahlen.

Recherchen des Forschers Alvin de Conick zufolge erhalten 27 NS-Kollaborateure oder deren Familien in Belgien Kriegsopferrente. Aus Deutschland. Den monatlichen Rentenzuschuss schätzt de Conick laut „Deutsche Welle“ auf 425 bis 1275 Euro. In den Niederlanden sollen Berichten zufolge 34 ehemalige Nazi-Kollaborateure profitieren. Zumindest im belgischen Fall widerspricht nun das deutsche Arbeits- und Sozialministerium. Es gebe nur 18 Empfänger, ehemalige SS-Freiwillige zählten nicht dazu. Das habe die zuständige Behörde in Nordrhein-Westfalen geprüft.

Mehrere belgische Abgeordnete haben jedoch weiter Zweifel. Sie drängen Berlin, die Zahlungen zu stoppen oder zumindest die Namen der Betroffenen zu nennen – schon alleine deshalb, weil die Empfänger die Entschädigung in Belgien versteuern müssten. Das Arbeits- und Sozialministerium blockt jedoch ab. Denn es kennt die Namen nach eigenen Angaben selbst nicht. Zuständig seien eben die Landesbehörden.

Noch heute gibt es 2033 Bezieher von Kriegsopferrenten im Ausland, an die in diesem Monat 787.740 Euro ausgezahlt wurden. Berichten zufolge könnten darunter eine Vielzahl an Ausländern sein, die sich freiwillig der Waffen-SS oder anderen Nazi-Verbänden angeschlossen haben.

Auch in Österreich gab es nach „Presse“-Informationen Verdachtsfälle, die sich aber nicht bestätigt haben sollen. Wenngleich die Zahl der Leistungsbezieher wegen Todesfällen schwindet: Zum Jahreswechsel zählte die zuständige Versorgungsbehörde in Bayern noch 101 Empfänger in Österreich. Im März werden 42.923,50 Euro an 85 Empfänger ausbezahlt werden. Also rund 500 Euro pro Person. Alle Fälle seien „intensiv überprüft“ worden“, teilt die Behörde der „Presse“ mit.

Die Affäre um die Kriegsopferrente führt zurück ins Jahr 1950, als Deutschland das Bundesversorgungsgesetz (BVG) für Kriegsopfer beschloss. Die Leistungen gelten für Zivilisten, die etwa durch Bombenabwürfe verletzt wurden, genauso wie für im Krieg verwundete Ex-Wehrmachtssoldaten. Dass es dabei auch für Täter eine „Opferrente“ gab, sorgte spät für Aufregung. 1998 wurde das Gesetz korrigiert. Nun sollte jenen die Leistung entzogen werden, die in der NS-Zeit gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben.

Nur 99 Streichungen

Doch passiert ist wenig. Das Simon-Wiesenthal-Center (SWC) legte 1998 eine Liste mit 75.000 Verdächtigen unter den mehr als eine Million Empfängern vor. Bis heute wurde jedoch nur 99 Personen die Leistung gestrichen.

Ein Bericht des SWC im Auftrag des Arbeits- und Sozialministeriums listete schon 2016 die Ursachen auf. Natürlich, ein Teil ist verstorben. Man liest aber auch von „sachlichen und inhaltlichen Mängeln“. Es geht um fehlende Daten. Und je nach Bundesland legen die Behörden die Fälle auch anders aus: „Im Saarland wurde einem Angehörigen der Waffen-SS die Opferrente entzogen, während der SS-Aufseher des Konzentrationslagers Groß-Rosen erfolgreich gegen die Entziehung klagte“. (strei)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)