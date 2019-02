Kim oder nicht Kim?

Kim Jong-un ist in Hanoi um sich mit Donald Trump zu treffen. Kims Doppelgänger wurde vorsorglich des Landes verwiesen. Können Sie den echten vom falschen Kim unterscheiden?

Man hätte halt auf mehr als auf die Brille schauen sollen... Aber es gibt Wichtigeres im Leben all Kim-Kenntnisse.

Okay.

Naja

In diesem Tippspiel haben Sie nicht allzu oft richtig geraten, das kann passieren. Im Zweifel kann man den echten vom falschen Kim ohenhin am Sicherheitspersonal unterscheiden - oder am gepanzerten Zug.