Angst vor einem Krieg der Atommächte wächst

Wien/Neu-Delhi. Es war ein Vergeltungsschlag mit Ankündigung. Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Selbstmordattentat auf Polizeikräfte im indischen Teil Kaschmirs griffen indische Kampfflugzeuge in den frühen Morgenstunden am Dienstag ein mutmaßliches Terrorcamp in Pakistan an. Dabei sei eine „sehr große Anzahl“ von Mitgliedern der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Muhammad (JeM) getötet worden, teilte das Außenministerium in Neu-Delhi mit. Es habe außerdem „glaubwürdige Informationen“ über weitere geplante Selbstmordanschläge gegeben, weshalb der Angriff „absolut notwendig“ gewesen sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2019)