Feiertag gefunden! Warum die Berliner am 8. März frei haben

Berlin gilt als Partyhauptstadt. Hier wird mehr gefeiert und weniger gearbeitet. Möchte man meinen. Ganz wörtlich genommen gab es in der deutschen Hauptstadt aber so wenig Tage zum Feiern, also Feiertage, wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Und im Vergleich mit dem katholischen Österreich war Berlin hoffnungslos unterlegen - neun zu 13 Feiertage. Deshalb führte die deutsche Hauptstadt ihre ganz eigene Feiertagsdebatte. Das Ergebnis ist schon am kommenden Freitag, dem 8. März, in Berlin zu sehen. Dann sind die Geschäfte geschlossen. Dann ist arbeitsfrei. Dann ist der internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag in Berlin. Für beide Geschlechter, versteht sich.



Um Frauenrechte ging es dabei zunächst gar nicht. Die Berliner Feiertagsdebatte wurde zwar vom Wunsch nach Gleichberechtigung angetrieben. Aber anders. Man wollte gleich viele Feiertage wie die protestantischen Bundesländer im Norden, die sich einen zehnten Feiertag, den Reformationstag am 31. Oktober, gegönnt hatten. Berlin war mit seinem dünnen Feiertagskalender zum alleinigen Schlusslicht geraten.