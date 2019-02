Vietnam: Auftakt für Atomgespräche im Fünf-Sterne-Hotel

Donald Trump und Kim Jong-un haben am Mittwoch in Hanoi ihr zweites Gipfeltreffen begonnen. Nordkorea könnte zu einer großen Wirtschaftsmacht werden, sollte es Zugeständnisse machen, kündigte der US-Präsident im Vorfeld an.