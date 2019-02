Vietnam: Auftakt für Atomgespräche im Fünf-Sterne-Hotel

Es ist eines von Asiens legendären Hotels, das Fünf-Sterne-Haus "Metropole": altes Geld, großer Luxus, kolonialer Charme. Und dort, wo auch schon Ex-US-Präsident George Bush und Hollywood-Legende Charlie Chaplin wohnten, haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch ihr zweites Gipfeltreffen mit einem Handschlag begonnen.

Abgeschirmt vor den Augen der Öffentlichkeit werden sie hier über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, über einen offiziellen Frieden, über ein Ende der Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea verhandeln. Bereits Mittwochmorgen war die Umgebung des Hotels "Metropole" weiträumig abgeriegelt. Panzerfahrzeuge und Soldaten hielten die Stellung.

Zunächst wollten Trump und Kim ein 20-minütiges Gespräch unter vier Augen führen und später in kleiner Runde zu einem etwa eineinhalbstündigen Abendessen zusammenkommen. Am Donnerstag sind weitere Gespräche geplant.

Trumps "Freund" Kim

Warum der Gipfel ausgerechnet in Vietnam, dem ehemaligen Erzfeind Washingtons und Verbündeten Pjöngjangs stattfindet, machte der US-Präsident nach seiner Ankunft in Hanoi schnell deutlich. Die USA sehen die wirtschaftliche Öffnung des kommunistischen Einparteienstaates in den vergangenen vier Jahrzehnten als mögliches Vorbild für die Liberalisierung Nordkoreas.

So lobte Trump die rasante Entwicklung Vietnams nach einem Treffen mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc als vorbildlich. Sollte sein "Freund" Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten, könne auch Nordkorea zu "einer großen Wirtschaftsmacht" werden, sagte er. Das Potenzial sei "enorm".

Doch Pjöngjang machte über die pro-nordkoreanische, in Japan erscheinende Zeitung "Choson Sinbo" am Mittwoch klar: "Nordkorea bewegt sich nur so viel, wie sich die USA bewegen." Kim pocht vor allem auf die Lockerung der durch die internationale Gemeinschaft verhängten Sanktionen. Denn die Strafmaßnahmen setzen Bevölkerung und Wirtschaft des isolierten Landes zu.

Nordkorea baute Atomarsenal seit Juni aus

Doch dass Nordkorea eines Tages tatsächlich auf seine Nuklearwaffen verzichten wird, bezweifeln US-Geheimdienste und Spitzenmilitärs. Obwohl sich Kim bei dem letzten Gipfel in Singapur zur "kompletten Denuklearisierung" seines Landes bereit erklärt habe, habe das Regime seine militärischen Fähigkeiten seit Juni sogar ausgebaut. Trump sieht das freilich anders: Er weist darauf hin, dass Nordkorea seitdem keine Raketentests mehr durchgeführt und die Gebeine gefallener US-Soldaten überführt habe.

